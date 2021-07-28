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ردّ "ناري" من حبيش على الطبش!

28
JULY
2021
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علّق المحامي زياد حبيش، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" على نشر عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب رولا الطبش فيديو يوثّق لحظة "إنقطاع الكهرباء في منزلها أثناء مقابلة تلفزيونية لها"، وإنتقادها لـ "العهد"، واصفةً إياه بـ "عهد العتمة".


وكتب حبيش: "النائب عن الامة رولا الطبش أبلغتنا انه بإنقطاع التيار الكهربائي قد استشعرت بوجع الشعب اللبناني عوض ان تشعر انها واحدة من المسؤولين عن هذه المأساة، لا امل مع هكذا طبقة تتنصل من المسؤولية و تستعرض مشاعرها التافهة عبر شاشات التلفزة".


وتعليق المحامي حبيش "أزعج" النائب الطبش التي أعادت نشره، وعلقت بالتالي: "تغريدة تستحق التصفيق لدخولها غينيس "للتغريدات التافهة"، نائب الأمة ليس وزيراً للطاقة. وزراء العتمة العونيون معروفون والفساد مكشوف، اسأل معلمك جبران ويطلعك عن المسؤوليات.

وختمت تعليقها: "خيّط بغير مسلّة".


"إنزعاج" الطبش دفع المحامي حبيش بالرد عليها وتذكيرها عبر فيديو بـ "مماطلة فريقها السياسي بخطة الكهرباء".


وأرفق حبيش الفيديو بالتعليق التالي: "إختارت التويتر لممارسة المزايدات والنكد السياسي بعد نجاح فريقها السياسي بالمماطلة بخطة الكهرباء وإيصالنا إلى هذا الدرك
عل الفيديو المرفق ينفع بتذكيرها وبشهادة معلميها اما انا فما ارتضيت يوما ان يكون لي معلم و@Gebran_Bassil صديق عزيز اتشرف بصداقته".

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