باسيل استقبل سفير بريطانيا: لضرورة أن تلاحق بريطانيا قانونياً المتورطين في الفساد في لبنان

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اليوم، سفير بريطانيا ايان كولارد في حضور النائب الياس بو صعب وعضو لجنة العلاقات الديبلوماسية في التيار بشير حداد، وجرى عرض العلاقات بين البلدين وأهمية تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة.



وأثار النائب باسيل ضرورة أن تلاحق بريطانيا قانونياً المتورطين في الفساد في لبنان.



كما استقبل النائب باسيل وفد الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، ضم الأمين العام الأب يوسف نصر وأعضاء المجلس التنفيذي في الأمانة العامة الأخت باسمة الخوري والأخت عفاف أبو سمرا والسيد ليون كلزي، في حضور رئيسة اللجنة المركزية للإعلام في التيار رندلى جبور. وتم التطرق الى المشاكل التي يعانيها القطاع التربوي، والتداول في عدد من الحلول على المستوى التشريعي. وجرى الاتفاق على عقد مؤتمر للتربية.