تعميم من محافظ الشمال الى رؤساء البلديات.. ماذا جاء فيه؟

A + A -

وجه محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا تعميماً يحمل الرقم 6 الى رؤساء البلديات في كل المناطق الشمالية، وجاء فيه: “في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون، وبعد الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار الاميركي يطلب من جميع البلديات في نطاق المحافظة، القيام وبصورة دورية بمراقبة اسعار السلع في المحال والمؤسسات التجارية كل ضمن نطاق بلديته، وابلاغنا فورا باسماء المحال التي لم تلتزم بتخفيض اسعار السلع الموجودة لديها، بما يتناسب مع انخفاض سعر صرف الدولار الاميركي، ليصار بعد ذلك الى اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين وصولا الى اقفال محالهم ومؤسساتهم بالشمع الاحمر”.