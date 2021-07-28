توصيات جديدة للجنة متابعة كورونا...

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أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، عقب اجتماعها لتقييم الوضع الوبائي، وزارة الصحة العامة بـ "العمل على استخدام مراكز العناية الصحية الأولية لأخذ عينات الـ PCR، بهدف تفعيل خطة الفحص والتتبع والوصول لأكبر شريحة مستهدفة، وعند الحاجة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لاستخدام المستوصفات التابعة لها لهذه الغاية".



كذلك أوصت وزارة الأشغال العامة والنقل والمديرية العامة للطيران المدني، في بيان، بـ "العمل على تخفيض عدد الرحلات القادمة أسبوعياً إلى لبنان من كل من تركيا والعراق وإثيوبيا وقبرص. بالإضافة إلى إلغاء الفقرة المتعلقة بإعفاء الركاب الذين لم يتلقوا اللقاح وغادروا لبنان ويريدون العودة خلال فترة أسبوع من إجراء فحص الـ PCR في الخارج.



كما شددت على ضرورة قيام "المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بإجراء التعميم اللازم لجهة وجوب منح اللقاح لكافة الموظفين والأجراء في القطاع العام".