التيار ينفي ما ورد في “نداء الوطن”.. وهذه الحقيقة

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صدر عن اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

زعمت صحيفة “نداء الوطن” في رئيسيتها اليوم أن “عقبتين أساسيتين لا تزالان تعترضان التأليف، ولا يمكن تجاوزهما في حال استمر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مطالبته بحقيبة الداخلية والثلث المعطل”.



تنفي اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر هذه المزاعم، وتؤكد أن النائب باسيل سبق أن صارح دولة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في العشاء الذي دعاه اليه في دارته في حضور النائب إدي معلوف، ثم في الإستشارات النيابية أمس الثلاثاء، أنه لا يرغب في تناول أي حديث يتعلق بتشكيلة الحكومة وتفاصيلها.

وسبق للجنة المركزية للإعلام، كما للمكتب الإعلامي لدولة الرئيس المكلف، أن نفيا أن يكون النائب باسيل قد طلب من الرئيس ميقاتي وزارة الداخلية.