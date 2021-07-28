هل تُعدّل لوائح أسعار السلع الغذائيّة؟

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أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، "الالتزام بتعديل لوائح الأسعار بما يتماشى مع سعر الدولار واعتماد تسعيرة 19000 ليرة"، مشيراً إلى "التعاون الكامل بين النقابة ووزارة الاقتصاد التي ترسل دوريات لمراقبة للتأكد من هذا الالتزام".

وشرح بحصلي، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن "الواقع العام الذي يلاحظه المواطنون هو تعديل الأسعار صعوداً بشكل أسرع من التعديل نزولاً"، مشدداً على أن "التسعير من المستورد إلى التجار يحصل بالوتيرة عينها صعوداً ونزولاً".

كما دعا بحصلي التجار وأصحاب السوبرماركات إلى "الإسراع بتعديل أسعار السلع تماشياً مع سعر صرف الدولار، علماً أن هناك صعوبة لدى المحال الصغيرة بتحمّل عبء تراجع الأسعار بنحو ثلاثين في المئة بصورة مفاجئة".



