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رونالدينيو في بيروت دعماً لأهالي ضحايا تفجير المرفأ

28
JULY
2021
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علم موقع سكاي نيوز عربية أن نجم كرة القدم البرازيلي رونالدينيو سيصل إلى لبنان صباح اليوم الأربعاء في زيارة تستغرق عدة أيام بهدف التعبير عن تضامنه مع الشعب اللبناني في ذكرى مرور سنة على انفجار مرفأ بيروت.

ومن المقرر أن يبدأ النجم البرازيلي جولته عند الساعة 3:30 من بعد ظهر الأربعاء من فوج الإطفاء في منطقة الكرنتينا قبل أن ينتقل بعدها إلى مرفأ بيروت، حيث سيضع إكليلا من الزهور تحية لأرواح ضحايا الانفجار.

ولاحقا من اليوم نفسه، سيزور مركز الدفاع المدني في المرفأ، ومن ثم عددا من الجمعيات التي شاركت في إعادة الاعمار وإغاثة المتضررين.

وقال المحلل الرياضي الصحفي محمد فواز لموقع "سكاي نيوز عربية" إن حضور نجم كرة القدم العالمي رونالدينيو إلى بيروت عشية الذكرى الأولى لانفجار المرفأ ذات طابع معنوي خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان.

وأضاف فواز أن الرئيس السابق لنادي البرج الرياضي لكرة القدم، رجل الأعمال اللبناني عدنان ياسين، دعا النجم البرازيلي "لمواساة أهالي ضحايا انفجار بيروت على أن يزور فوج اطفاء مرفأ بيروت في تمام الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم الأربعاء وستكون هذه المحطة اساسية من جولته".

الجدير بالذكر أن النجم البرازيلي رونالدينيو كان قد زار لبنان قبل 4 سنوات وشارك في مباراة استعراضية على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في العاصمة بيروت.

ويعد نجم منتخب البرازيل الذي فاز في مونديال 2002 في بطولة العالم أفضل لاعب في العالم وحصل على الكرة الذهبية.

 

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