عناوين الصحف ليوم الأربعاء 28 تموز 2021

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الأخبار: «الكارتيل» يحكم الدولة: 7 شركات تحتكر سوق الدواء

تفاؤل التأليف: إعلام أكثر منه حقائق



حكومة لشراء الوقت... والأصوات



تونس: قيس سعيّد يربح الجولة الأولى... و«النهضة» تمدّ يدها للشراكة





الديار: تفاؤل بولادة حكومية سريعة...

نداء الوطن: تشكيلة ميقاتي تحت سقف مبادرة "عين التينة" وتفويض "بيت الوسط"

لقاء بعبدا "جسّ نبض"... و"الجدّ" يبدأ اليوم!

اللواء: التسوية حول ميقاتي ثابتة في التأليف.. والمخاوف من عرقلة باسيل قائمة!

بعبدا تقترح سلوم للداخلية وواشنطن للإسراع بالمراسيم.. والحريري لإسقاط الحصانات

البناء: عون وميقاتي يتبادلان إعلان نيّات التعاون… واليوم لقاء جديد واختبار النوايا / الكتل للتسريع والهموم المعيشيّة… وحردان: بالإضافة للانفتاح على سورية / حكومة 24 تعتمد توزيع الحقائب والطوائف لآخر حكومة حريريّة مع رتوشات /

النهار: مسار سريع للتأليف والحريري لـ"تعليق" الحصانات

الجمهورية: ميقاتي سلّم عون توراً أولياً



the daily star: Mikati promises Cabinet formation soon



l'orient le jour: Hariri entre de plain-pied dans l’opposition au pouvoir