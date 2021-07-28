عناوين الصحف ليوم الأربعاء 28 تموز 2021

الأخبار: «الكارتيل» يحكم الدولة: 7 شركات تحتكر سوق الدواء
تفاؤل التأليف: إعلام أكثر منه حقائق
حكومة لشراء الوقت... والأصوات
تونس: قيس سعيّد يربح الجولة الأولى... و«النهضة» تمدّ يدها للشراكة
الديار: تفاؤل بولادة حكومية سريعة...
نداء الوطن: تشكيلة ميقاتي تحت سقف مبادرة "عين التينة" وتفويض "بيت الوسط"
لقاء بعبدا "جسّ نبض"... و"الجدّ" يبدأ اليوم!
اللواء: التسوية حول ميقاتي ثابتة في التأليف.. والمخاوف من عرقلة باسيل قائمة!
بعبدا تقترح سلوم للداخلية وواشنطن للإسراع بالمراسيم.. والحريري لإسقاط الحصانات
البناء: عون وميقاتي يتبادلان إعلان نيّات التعاون… واليوم لقاء جديد واختبار النوايا / الكتل للتسريع والهموم المعيشيّة… وحردان: بالإضافة للانفتاح على سورية / حكومة 24 تعتمد توزيع الحقائب والطوائف لآخر حكومة حريريّة مع رتوشات /
النهار: مسار سريع للتأليف والحريري لـ"تعليق" الحصانات
الجمهورية: ميقاتي سلّم عون توراً أولياً
the daily star: Mikati promises Cabinet formation soon
l'orient le jour: Hariri entre de plain-pied dans l’opposition au pouvoir