أسرار الصحف ليوم الأربعاء 28 تموز 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إن الموقفين الدولي والإقليمي من أحداث تونس تكشفان إعداداً دبلوماسياً جيداً قام به فريق الرئيس قيس سعيّد سبق اتخاذه الإجراءات الأخيرة لجهة تأكيد المهلة المحدودة لإجراءاته بثلاثين يوماً سيبدأ بعدها التغير إذا بقيت الإجراءات الاستثنائيّة.

خفايا

قال مرجع نيابي إن تقديم كتلة المستقبل لاقتراح تعديل دستوريّ يؤدي لرفع الحصانات الوظيفية والنيابية والقضائية والرئاسية في القضايا التي ينظر بها المجلس العدليّ سيشكل حماية لإحالة ملاحقة الوزراء أمام المجلس الأعلى تحت شعار كلنا يعني كلنا.



اللواء: أسرار

همس

بدأت جهات دولية ضاغطة بتقديم اقتراحات تتعلق بالمساعدات الممكنة بالاشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية، إذا ما حصلت انتكاسة سياسية في موضوع الحكومة.



غمز

سأل مسؤول مالي رفيع في مجلس خاص، ما الذي حصل حتى ارتفع استهلاك المازوت، والتغطية بالدولار، اضعاف ما كان عليه في العام الماضي؟



لغز

نقل قيادي حزبي رسالة واضحة لمرجع نيابي مفادها: الثقة القوية بدوره في المرحلة الحالية، على مسمع مسؤول رسمي لديه مهمة كبيرة.

نداء الوطن: خفايا

تعتقد أوساط مراقبة أن رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي جهّز فريق عمل لمواكبة الحكومة في التفاوض مع الصناديق الدولية.

إن الضمانات الدولية التي تحصّن الحكومة تشمل ايضاً الاستثمار الأجنبي في بعض المرافق الحيوية.