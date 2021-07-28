"تشكيلة ميقاتي" لا تتجاوز الخطوط العريضة التي رسمها "بيت الوسط"

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

حاذرت أوساط مواكبة للملف الحكومي الإفراط بالتفاؤل قبل اتضاح الصورة أكثر خلال الأيام المقبلة، لافتةً إلى أنّ "عدم بروز العقد والشروط أمام ميقاتي بعد لا يعني أنها غير موجودة"، لا سيما وأنّ التشكيلة التي يعتزم طرحها على الرئيس عون "لا تخرج عن سقف مبادرة عين التينة ولا تتجاوز الخطوط العريضة التي رسمها التفويض الممنوح من بيت الوسط"، وانطلاقاً من ذلك قدّم ميقاتي لعون أمس "تصوراً لتشكيلة من 24 وزيراً كما نصت مبادرة الرئيس نبيه بري، ملتزماً في الوقت نفسه إبقاء حقيبة الداخلية من حصة الطائفة السنية كما قضى إجتماع الحريري مع رؤساء الحكومات السابقين عشية استشارات التكليف"، بحسب نداء الوطن.





وفي المقابل، أكدت الأوساط نفسها أنه "في حال صفت النوايا وصدقت عزيمة "ح-زب الله" في دفع عجلات التأليف قدماً، يمكن تجاوز هذه العقبات وتسريع الولادة الحكومية، سيّما وأنّ ميقاتي يبدي استعداداً للانفتاح على مخارج منطقية لا تظهر أحداً منكسراً، كالاتفاق على تسمية شخصية سنية تحظى بقبول رئيس الجمهورية ويطمئن لها رئيس "التيار الوطني الحر" في إدارة الاستحقاق الانتخابي، على أن تكون ضمانة "ح-زب الله" كفيلة بتأمين نصاب "الثلث المعطّل الوزاري"...