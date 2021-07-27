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واضح جداً هدف الرئيس سعد الحريري من مؤتمره الصحافي اليوم حول انفجار المرفأ، والأيام المقبلة ستكون كفيلة بتظهير حقيقته أكثر.

وواضح جداً أيضاً الجو الإيجابي المواكب لعملية تشكيل الحكومة التي انطلقت اليوم فعلياً من قصر بعبدا، خلال زيارة الرئيس نجيب ميقاتي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد انتهاء الاستشارات في مجلس النواب، حيث بدأ البحث في تفاصيل التشكيلة الجديدة، سواء لناحية التركيبة أو العدد، على ان يُستكمل في سلسلة لقاءات متلاحقة، من المرجح أن يكون أوَّلها غداً، وسط إجماع واضح على وجوب الإسراع في التأليف، وهو ما شدد عليه رئيس الحكومة المكلف، وكذلك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من مجلس النواب، حيث أكد أن واجب التيار هو التسهيل للتأليف والدعم للإنجاز.

وفي هذا السياق، أمل تكتل لبنان القوي الذي عقد اجتماعاً اليوم برئاسة باسيل أن يكون التكليف السريع حافزا لتأليف سريع لحكومة قادرة على الإصلاح، لأنها الفرصة الأخيرة لتلافي التحلل الكلي للدولة والمؤسسات.

فهل تبرز على درب التأليف مطبات غير متوقعة؟ أم تولد الحكومة الجديدة بسرعة قياسية كما يتوقع بعض المعنيين؟ طالما الدستور محترم والميثاق مكرس والمعايير موحدة والتوجه الانقاذي موجود، لا مستحيل