نقيب الاطباء عن استيراد الأدوية: لا مانع اكانت من الهند او من الباكستان او من ايران او من الدول المحيطة بنا

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نقيب الاطباء واستيراد الادوية الايرانية

علّق نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف على موضوع استيراد الادوية من ايران، فاكد "ان لبنان يستورد ادوية من بلدان عدة غربية وشرقية، ولا ضرر ولا مانع في ذلك، شرط ان تستوفي مصانع الادوية في هذه البلدان الشروط العلمية والمخبرية المعترف بها عالميا، اكانت من الهند او من الباكستان او من ايران او من الدول المحيطة بنا، ولكن على المسؤولين المعنيين فحص الادوية المستوردة، من حيث النوعية والجودة والفعالية عبر اللجنة الفنية في وزارة الصحة وعبر المختبر المركزي الذي ألغي دوره منذ عشرات السنين، لاسباب لا نزال نجهلها ورغم مطالباتنا المتكررة مرارا بوجوب إعادة تفعيله حفاظا على صحة المواطن.