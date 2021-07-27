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الرئيس المكلف من بعبدا: كانت الآراء متطابقة بنسبة كبيرة جداً جداً و بإذن الله سنشهد حكومة قريباً

27
JULY
2021
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الرئيس عون استقبل الرئيس ميقاتي واطلع منه على أجواء الاستشارات التي اجراها اليوم
----
الرئيس المكلف: نحافظ فخامة الرئيس وانا على وتيرة سرعة تشكيل الحكومة
ودخلنا في بعض التفاصيل والاراء متطابقة بنسبة كبيرة جداً جداً
----
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الساعة الخامسة عصر اليوم، في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف الرئيس نجيب ميقاتي، واطلع منه على أجواء الاستشارات التي اجراها اليوم في مجلس النواب والتي شملت مختلف النواب والكتل النيابية، وتركّزت حول موضوع الحكومة العتيدة.
كما جرى البحث في الاتصالات التي يجريها الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة، وكان توافق على ضرورة الإسراع في هذا الموضوع.


تصريح الرئيس ميقاتي
بعد اللقاء، تحدث الرئيس ميقاتي الى الصحافيين فقال:
"اطلعت فخامة الرئيس على الاستشارات النيابية التي حصلت اليوم مع الكتل والسادة النواب، ولخصت الموضوع، كما سبق وقلت صباحاً في المجلس النيابي، بالسرعة المطلوبة لتشكيل الحكومة، وفخامة الرئيس وانا محافظان على وتيرة السرعة هذه. يمكنني ان أقول اننا دخلنا في بعض التفاصيل، وكانت الآراء متطابقة بنسبة كبيرة جداً جداً، وان شاء الله سنلتقي في اجتماعات متتالية خلال اليومين المقبلين، وبإذن الله سنشهد حكومة قريباً".

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