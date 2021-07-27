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تكتل "لبنان القوي": الحكومة القادرة الفرصة الأخيرة لتلافي التحلل الكلي للدولة ومؤسساتها

27
JULY
2021
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عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدر البيان الآتي:

1-يأمل التكتل أن يكون التكليف السريع لدولة الرئيس نجيب ميقاتي حافزا لتأليف سريع لحكومة قادرة على الإصلاح. ويعتبر الحكومة القادرة الفرصة الأخيرة لتلافي التحلل الكلي للدولة ومؤسساتها، يؤكد أنه باق على موقفه التسهيلي، ضاغطا في سبيل التأليف السريع، وهو معني بتقديم الدعم الكامل لأي مشروع إصلاحي تقدمه الحكومة أو تقوم به.

2-يجدد التكتل وقوفه الى جانب أهالي شهداء تفجير المرفأ وجرحاه والمتضررين الذين لا يزالون يكابدون يوميا منذ سنة في أجسادهم وأرواحهم وأرزاقهم، وينتظرون بفارغ الصبر صدور القرار الظني الذي لا بد أن يبلسم بعض جراحهم. ويدعو التيار بحزم الى رفع الحصانات فورا ومنح المحقق العدلي كامل الثقة ليصل بتحقيقه الى الغاية المرتجاة. كذلك سيتقدم التكتل قريباً بمشروع ايجابي وبناء حول العاصمة بيروت ومرفئها.

3-يشدد التكتل على وجوب التزام اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة على إنهاء عملها سريعاً جداً وفق القانون لإصدار البطاقة التمويلية وتوزيعها على المواطنين لتخفيف الضغط المعيشي الذي يتعرضون له في ظل الإستنسابية والعشوائية التي يمارسها المصرف المركزي وبعض التجار والمخزنين والمهرّبين في ما يتعلّق بالمواد الأساسية، وخصوصا المحروقات والدواء.
كما درس التكتل عددا من إقتراحات القوانين التي تساعد المواطنين والموظفين على تحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الضائقة التي يعانونها، وسيتقدم بها قريبا الى المجلس النيابي.

4-يحضّ التكتل اللبنانيين على العودة الى الإجراءات الصحية الوقائية ربطا بالتصاعد الخطير في الإصابات بفيروس كورونا، وتفاديا لأي إجراءات قد تقود الى إعادة إقفال البلد فيما الجميع يعيش موسما سياحيا يمكنه أن يكون زاهرا. كما يطالب في هذا الإطار وزارة الصحة بعدم السماح بإستيراد أي دواء بذريعة الضرورات التي تبيح المحظورات، من دون أن يكون خاضعا للموافقة الأصولية من اللجنة الفنية في الوزارة.

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