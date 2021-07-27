نفي من مصرف لبنان!

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صدر عن مصرف لبنان بيان جاء فيه: "ردًا على ما نشرته بعض وسائل الاعلام عن خبر مفاده أن المصرف المركزي قد اشترى 600 مليون دولار من السوق."

في السياق, "أكّد مصرف لبنان في بيانه على أن "هذه المعلومات المتداولة هي عارية عن الصحة تماما ولا تمت إلى الحقيقة بصلة وبعيدة كل البعد عن السياسة المعتمدة من قبل مصرف لبنان وهي فقط أخبارا من نسج الخيال لتضليل الرأي العام وضرب صورة مصرف لبنان ضمن حملات مبرمجة اعتادها اللبنانيون".

وتابع, "إن الشح في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية لدى الصرافين في هذه الفترة يؤكد عدم صحة هذه الأخبار المتداولة كما ويؤكد ايضا ان ارتفاع سعر الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية مردّه عدم الاستقرار السياسي وليس اسبابة نقدية."