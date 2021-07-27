ميقاتي بعد الاستشارات: "..والله ولي التوفيق"

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طلب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي من مجلس النواب بعد أنتهاء إستشارات التأليف ولقاءآته مع رؤساء الحكومات السابقين والكتل والنواب بإستعجال تشكيل الحكومة لانه مع تشكيلها يستعيد الدولة ووجود الدولة ما يجعل المواطن يطمئن".

وأضاف: "الظروف صعبة ويجب تأمين حاجات المواطن وبعد الجلسة مع الكتل سأطلع الرئيس عون على الضرورة القوصى بتشكيل الحكومة".

وختم قائلاً: "سأطلع رئيس الجمهورية على نتائج الإجتماعات مع الكتل وسأطلعه على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة وسأتردد دائماً إلى القصر الجمهوري "خير الكلام ما قل ودل والله ولي التوفيق".