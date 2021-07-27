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كنعان من مجلس النواب: لا حصة مستترة لنا في الحكومة وحريصون على التأليف خلال أيام

27
JULY
2021
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أكد أمين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان عقب الاستشارات النيابية غير الملزمة في المجلس النيابي أن "لمسنا حرص الرئيس المكلف على انهاء التشكيلة في أسرع وقت، وبدا من حديثنا معه أن دولة الرئيس تحت تأثير الواقع الراهن والانهيار الحاصل، وقد ابلغناه استعدادنا للمساعدة لانهاء التأليف خلال ايام".

 


ولفت كنعان رداً على سؤال الى أن الرئيس ميقاتي "لم يضع مهلة محددة لانهاء التأليف، ولكن، بدا من روحية الحديث الذي جرى بيننا، أن هناك حرصاً على أن لا يتخطى التأليف بضعة ايام، وفهمنا منه انه ستكون له جلسات متتالية مع فخامة رئيس الجمهورية".

 


وهل طالب التكتل بحصص؟ أجاب كنعان "لا حصص في حكومة الاختصاصيين وهي مسألة بحاجة لبلورة وترجمة. ولن تكون لنا حصة مستترة كما يتم الترويج له في الإعلام. وبالنسبة الينا، فإن رئيس الجمهورية يفاوض بحسب الدستور، ويشكّل الحكومة مع الرئيس المكلف. والأهم ان تتشكل الحكومة، وهو ما نحرص عليه، وهو ما لمسته كذلك من الرئيس ميقاتي لجهة جدّيته ورغبته بانهاء المسألة سريعاً في هذا الاتجاه".

 


ورداً على سؤال عن مسألة الحصانات في قضية انفجار مرفأ بيروت قال كنعان "موقفنا واضح منذ اللحظة الأوى لجهة رفع الحصانات بالكامل، وأن يأخذ القضاء مجراه في هذا المجال، ولا خيمة فوق راس أحد. ونحن لم نوقّع على العريضة النيابية المتعلّقة بالحصانات والمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء"

 


ورداً على سؤال عن تعديل قانون الانتخاب قال " القانون الحالي حقق بعض التوازن بوضع البلد، ومن غير السهل فتح باب قانون الانتخاب قبل أشهر من الانتخابات، خوفاً من ان يؤدي ذلك الى تعطيل الانتخابات".

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