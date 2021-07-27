ارسلان: قادمون على أيّام أصعب وسوداويّة أكثر إذا بقينا في المناكفات

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حضرت كتلة "ضمانة الجبل" الى البرلمان للمشاركة في الاستشارات النيابية غير الملزمة.



واوضح النائب طلال ارسلان بعد لقاء كتلته الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي انه لم يسم وغاب عن الاستشارات لأنه لم يكن مع هذه التسمية و"اعتبرت ان طالما لا مرشح آخر لرئاسة الحكومة فهذا يعني ان غيابي ومشاركتي لن يؤثرا على التسمية ففضلت عدم الحضور".



وتابع: " قادمون على أيّام أصعب وسوداويّة أكثر إذا بقينا في المناكفات ولم أقل أريد أو لا أريد المشاركة والصورة ليست واضحة لدى ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون وعلى ضوء وضوح الصورة نحسم قرارنا من المشاركة".