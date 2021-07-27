هذا ما أبلغه باسيل لـ ميقاتي!

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قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل باسم كتلة "لبنان القوي"، بعد لقاء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي: "انتهت مرحلة التكليف وكلف ميقاتي وهذا من دون موافقتنا وتسميتنا، وهذا دليل إضافي على أننا لسنا الأكثرية".



وأضاف: "أما وقد تكلف ميقاتي، فمن الطبيعي أن نكون اليوم في موقع المساعد لأننا لا نمارس النكد السياسي ونحن مع حكومة باسرع وقت ،وواجبنا تقديم التسهيلات وكل الدعم".‏

واعلن "اننا أبدينا قرارنا الواضح بعدم مشاركتنا في الحكومة، وهذا يعني عدم تدخلنا في عملية التأليف وهذا قد يكون عنصرا مساعدا".