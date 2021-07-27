هذا ما أبلغه باسيل لـ ميقاتي!

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قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل باسم كتلة "لبنان القوي"، بعد لقاء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي: "انتهت مرحلة التكليف وكلف ميقاتي وهذا من دون موافقتنا وتسميتنا، وهذا دليل إضافي على أننا لسنا الأكثرية".
وأضاف: "أما وقد تكلف ميقاتي، فمن الطبيعي أن نكون اليوم في موقع المساعد لأننا لا نمارس النكد السياسي ونحن مع حكومة باسرع وقت ،وواجبنا تقديم التسهيلات وكل الدعم".
واعلن "اننا أبدينا قرارنا الواضح بعدم مشاركتنا في الحكومة، وهذا يعني عدم تدخلنا في عملية التأليف وهذا قد يكون عنصرا مساعدا".