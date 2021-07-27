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نهاية حارّة لتموز!

27
JULY
2021
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في بعض المناطق الساحلية والجبلية، وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية، كما تنشط الرياح احيانا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

 

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.
ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و32 درجة)

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع رياح ناشطة احيانا مع استقرار درجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في بعض المناطق الساحلية والجبلية، وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية، كما تنشط الرياح احيانا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في بعض المناطق الداخلية والجبلية، ومن دون تعديل في المناطق الساحلية، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 23 الى 34 درجة، فوق الجبال من 16 الى 30 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة.
- الرياح السطحية: غربية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و40 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة.
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 5,46
- ساعة غروب الشمس: 19,42.

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