عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 27 تموز 2021

الأخبار: تونس: تصحيح أم ثورة مضادة؟
تبادل رسائل إيجابية بين عون وباسيل والرئيس المكلّف | ميقاتي: أولوياتي الدواء والمحروقات والكهرباء
النقاشات الأوروبية حول لبنان: 17 دولة تعارض فرض عقوبات
الديار: تكليف بدعم خارجي «وطبخة» داخلية واختبار نوايا التاليف السريع يبدا اليوم
«الهامش يضيق» امام باسيل... وميقاتي لحزب الله: دون ثقتكم لن اقبل المهمة
الرياض تعيد حساباتها حكوميا... والتلاعب بالدولار مفتعل لغايات سياسية ؟
نداء الوطن: "حزب الله" يدخل معترك التأليف... "لترقيع الهريان"
باسيل يمهل ميقاتي "شهراً": "ما شفت مين مات"؟
اللواء: ميقاتي يلتقط كرة النار.. والتأليف رهن الإلتزام بـ«ضمانات التكليف»!
مفارقات التسمية تكشف المستور..وتلاعب بالدولار للهروب من تخفيض أسعار السلع
البناء: ميقاتي بـ 72 صوتاً رئيساً مكلَّفاً والأسبوع الأول سيتكفل بتظهير فرص التأليف / الاستشارات مع الكتل النيابية اليوم… وحردان: الأولوية لوجود حكومة تتحمل المسؤولية / مصادر فرنسيّة تؤكد الدعم السعوديّ والفرص العالية لتشكيل حكومة تتجاوز العقد /
النهار: ميقاتي والضمانات الدولية: حكومة 4 آب؟
الجمهورية: التأليف رهن بصفاء النيات
the daily star: Mikati vows to quickly form govt to rescue Lebanon
?l'orient le jour: Fort d’un « appui externe », Mikati peut-il faire mieux