عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 27 تموز 2021

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الأخبار: تونس: تصحيح أم ثورة مضادة؟

تبادل رسائل إيجابية بين عون وباسيل والرئيس المكلّف | ميقاتي: أولوياتي الدواء والمحروقات والكهرباء

النقاشات الأوروبية حول لبنان: 17 دولة تعارض فرض عقوبات





الديار: تكليف بدعم خارجي «وطبخة» داخلية واختبار نوايا التاليف السريع يبدا اليوم

«الهامش يضيق» امام باسيل... وميقاتي لحزب الله: دون ثقتكم لن اقبل المهمة

الرياض تعيد حساباتها حكوميا... والتلاعب بالدولار مفتعل لغايات سياسية ؟





نداء الوطن: "حزب الله" يدخل معترك التأليف... "لترقيع الهريان"

باسيل يمهل ميقاتي "شهراً": "ما شفت مين مات"؟

اللواء: ميقاتي يلتقط كرة النار.. والتأليف رهن الإلتزام بـ«ضمانات التكليف»!

مفارقات التسمية تكشف المستور..وتلاعب بالدولار للهروب من تخفيض أسعار السلع



البناء: ميقاتي بـ 72 صوتاً رئيساً مكلَّفاً والأسبوع الأول سيتكفل بتظهير فرص التأليف / الاستشارات مع الكتل النيابية اليوم… وحردان: الأولوية لوجود حكومة تتحمل المسؤولية / مصادر فرنسيّة تؤكد الدعم السعوديّ والفرص العالية لتشكيل حكومة تتجاوز العقد /



النهار: ميقاتي والضمانات الدولية: حكومة 4 آب؟

الجمهورية: التأليف رهن بصفاء النيات



the daily star: Mikati vows to quickly form govt to rescue Lebanon



?l'orient le jour: Fort d’un « appui externe », Mikati peut-il faire mieux