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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 27 تموز 2021

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 الأخبار: تونس: تصحيح أم ثورة مضادة؟

تبادل رسائل إيجابية بين عون وباسيل والرئيس المكلّف | ميقاتي: أولوياتي الدواء والمحروقات والكهرباء
النقاشات الأوروبية حول لبنان: 17 دولة تعارض فرض عقوبات

 

 



الديار: تكليف بدعم خارجي «وطبخة» داخلية واختبار نوايا التاليف السريع يبدا اليوم
«الهامش يضيق» امام باسيل... وميقاتي لحزب الله: دون ثقتكم لن اقبل المهمة
الرياض تعيد حساباتها حكوميا... والتلاعب بالدولار مفتعل لغايات سياسية ؟

 

 



نداء الوطن: "حزب الله" يدخل معترك التأليف... "لترقيع الهريان"
باسيل يمهل ميقاتي "شهراً": "ما شفت مين مات"؟

 

 

 

اللواء: ميقاتي يلتقط كرة النار.. والتأليف رهن الإلتزام بـ«ضمانات التكليف»!
مفارقات التسمية تكشف المستور..وتلاعب بالدولار للهروب من تخفيض أسعار السلع

 

 


البناء: ميقاتي بـ 72 صوتاً رئيساً مكلَّفاً والأسبوع الأول سيتكفل بتظهير فرص التأليف / الاستشارات مع الكتل النيابية اليوم… وحردان: الأولوية لوجود حكومة تتحمل المسؤولية / مصادر فرنسيّة تؤكد الدعم السعوديّ والفرص العالية لتشكيل حكومة تتجاوز العقد /

 

 

 


النهار: ميقاتي والضمانات الدولية: حكومة 4 آب؟

 

 

 

 

الجمهورية: التأليف رهن بصفاء النيات

 

 

 


the daily star: Mikati vows to quickly form govt to rescue Lebanon

 

 

 


?l'orient le jour: Fort d’un « appui externe », Mikati peut-il faire mieux 

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