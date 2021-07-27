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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 27 تموز 2021

27
JULY
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إن ما يجري في تونس يتقاطع مع الاشتباك الإقليميّ على النفوذ بين قطر والإمارات بدلاً من الحلبة الليبية التي دخلت القوى الكبرى على خطها. وقالت المصادر إن موقف رئيس الجمهورية يبدو أقوى من حركة النهضة شعبياً بصورة فاجأت الكثيرين.


خفايا

يدرس عدد من النواب الذين وقعوا عريضة الاتهام النيابية بخصوص تفجير مرفأ بيروت نصيحة قانونيّة بالتوجه الى قضاء العجلة لوقف بث إعلان تشهيريّ بهم ومقاضاة القناة التلفزيونيّة التي تبثه بجريمة القدح والذم والتحريض على الفتنة ومطالبتها بالتعويض بمبالغ مالية كبيرة.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تنتظر عاصمة أوروبية معنية إشارات مشجعة، على أن تلاحظ في الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر دعم لبنان في 4 آب.


غمز
أشارت تقارير أولية إلى الانعكاسات السلبية لأزمة المحروقات علی الوضع السياحي حيث تزايدت معدلات إلغاء الحجوزات من الخارج، وارتفعت نسب اختصار الإقامات في البلد!


لغز
يخضع سعر صرف الدولار لبروفة انخفاض لها تتمة إذا حصل الاعتذار، بحيث تحدث قفزة خطيرة في سعر الصرف!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تدور معركة في الكواليس بين وزير وشريكه السابق في المختبرات الطبية التي يديرها، قوامها امتناع الوزير عن توقيع ترخيص باستثمار مختبر طبي لأسباب تعود الى خلافات مهنية وشخصية بين الطرفين.

شكّك مستشار في وزارة الطاقة والمياه في امكانية تحقيق انفراجات في ملف الكهرباء رغم الاتفاق مع دولة العراق في ظل عدم توفر التمويل لصيانة المعامل وتأمين قطع الغيار، بالاضافة الى صعوبات تتعلق باستبدال المشتقات النفطية الخام بالفيول.

شهدت احدى الوزارات حفلة تبادل اتهامات بين المستشارين ازاء قرار صادر عن احدى الجهات الرقابية قضى بفرض غرامات على موظفين ووزراء.

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