living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طرابلس: لا احتفالات بتكليف ميقاتي

27
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عبد الكافي الصمد-

لعلّها المرّة الأولى في تاريخ طرابلس ولبنان يجري فيها تكليف شخصية سياسية معينة بتأليف الحكومة، وتغيب عنها أيّ مظاهر للاحتفال باقتراب المُكلّف من الجلوس على كرسي الرئاسة الثالثة، أو العودة إليها مجدّداً، إذ بدت عاصمة الشمال يوم أمس كأنّها غير معنية بالحدث لا من قريب ولا من بعيد، بعد حصول الرئيس نجيب ميقاتي على 72 صوتاً في الاستشارات النيابية الملزمة التي جرت أمس.

 

مقرّبون من ميقاتي أوضحوا لـ»الأخبار» أنّ الرئيس المُكلّف «عمّم على مناصريه عدم الإقدام على القيام بأي مظهر احتفالي، سواء إطلاق نار أم مفرقعات نارية أم غيرها، ما منع كثيرين من الاندفاع وراء عواطفهم في التعبير عن ميولهم السياسية، خصوصاً في ظلّ الوضع الاقتصادي والمعيشي الضاغط الذي سيجعل أي احتفال من هذا النوع على أنّه استفزاز لمشاعر شريحة واسعة من أبناء مدينة تعاني من العوز والفقر».


ومع أنّ أنصار ميقاتي اقتصر تعبيرهم عن فرحهم بعودة زعيم تيّار العزم إلى رئاسة الحكومة مجدّداً، ولو تكليفاً، وإعادة رئاسة الحكومة إلى طرابلس، فإنّ سجالاً واسعاً قد نشب وبحدّة على منصّات وسائل التواصل الاجتماعي بين مناصري ميقاتي وآخرين من معارضيه انتقدوه، بعدما لم يجدوا فيه الشخص المناسب لإخراج البلد من أزماته.

 

في غضون ذلك، تواصلت أمس في طرابلس الاحتجاجات على نفاد مادة المازوت من الأسواق على نطاق واسع، وعدم قيام أغلب محطّات المحروقات في طرابلس وجوارها بتعبئة خزّانات الشاحنات والسيارات، ومولدات الكهرباء الخاصّة التي توقفت عن العمل، أو لجأت إلى برامج تقنين قاسية بسبب الشحّ في مادة المازوت. ما تقدّم دفع سائقين وأصحاب مولدات ومواطنين إلى قطع أوصال المدينة، سواء داخلها أم عند مداخلها الرئيسية، وتحديداً في نقطة البالما عند مدخل طرابلس الجنوبي، وفي البداوي عند مدخل المدينة الشمالي. كذلك نُفِّذ اعتصام أمام منشآت نفط طرابلس الكائنة في البداوي، احتجاجاً على عدم تسليم مادة المازوت. وقطع المحتجون طرقات داخلية عديدة، ما أدى إلى ازدحام خانق في الشوارع والساحات لساعات طويلة.


ومساء أمس، توقف معظم مولدات الكهرباء الخاصّة عن العمل، بسبب نفاد مخزونها من المازوت، ما دفع مواطنين غاضبين إلى النزول إلى الشوارع وإطلاقهم النار في الهواء تعبيراً عن احتجاجهم، وقطعهم عدداً من الطرقات الرئيسية في المدينة.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout