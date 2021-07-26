سلامة ومنصة "Sayrafa"... بيان جديد وهذا مضمونه

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أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، أنه "تم إقفال منصة صيرفة عند الساعة الخامسة عصرا من هذا اليوم، وبلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" مليوني دولار أميركي بمعدل 14400 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقا لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

تعتمد الساعة الخامسة عصرا من كل يوم عمل موعدا لإقفال المنصة وإصدار بيان حول حجم التداول ومعدل سعر الصرف.

على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".