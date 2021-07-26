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باسيل بإسم تكتل "لبنان القوي": سنكون داعمين ومساعدين في المهمة الانقاذية والاصلاحية المطلوبة من الحكومة العتيدة

26
JULY
2021
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انهى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الاستشارات النيابية الملزمة الذي كان بدأه عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وانتهى عند الساعة الخامسة الا ربعاً عصراً، وافضى الى تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة بأغلبية 72 صوتاً، وحصول السفير نواف سلام على صوت واحد، وامتناع 42 نائباً عن التسمية، وغياب ثلاثة نواب.

وتحدث النائب جبران باسيل باسم تكتل "لبنان القوي" بعد انتهاء اللقاء مع رئيس الجمهورية، فقال: "في ظل عدم ترّشح النائب فيصل كرامي لأسباب يتكلم عنها هو، وفي ظل عدم الاستمرار بتسمية السفير السابق نواف سلام الذي كان لدينا توجه حقيقي للسير به، وكنا ننتظر من بعض الكتل ان تسير به، ولكن الامر توقف ولم تكتمل عناصره. وفي ظل بقاء مرشح جدي وحيد هو دولة الرئيس نجيب ميقاتي، قررنا الّا نسمّي أحدا، لأنه لدينا تجربة سابقة غير مشجعّة ولدينا تطلع الى الامام في المهمة الإصلاحية غير متناسب في هذا الاطار."

أضاف: "نحن نتمنى للرئيس الذي سيتم تكليفه كل التوفيق، وان يتم تصحيح رأينا في الأداء الذي سنراه، ويكون هناك تأليف سريع للحكومة. ونحن بالتأكيد سنكون داعمين ومساعدين في المهمة الانقاذية والاصلاحية المطلوبة من الحكومة العتيدة."

وتابع: "من المهم ان نتوقّف عند نقطة تتكرر كل مرة، وهي متعلقة بعملية ولادة الحكومة. نحن متفقون على مراحل: التكليف والتأليف والثقة، أي اختيار شخص الرئيس المكلف وتشكيل الحكومة، وعلى اساس برنامجها، إعطاء الثقة. مراحل ثلاث لكن عملية واحدة. ومن حق النواب ورئيس الجمهورية ان يكون لديهم الوقت الكافي أقصاه شهر قبل اجراء الاستشارات النيابية لكي يتمكّنوا على الأقل الاتفاق على وضع اطار اتفاق عام على تشكيل الحكومة وبرنامجها، حتى اذا اخطأوا او لم يتفقوا ألا يكلّف الخطأ البلد 9 اشهر او اشهر عديدة. وان يكون كذلك للرئيس المكلّف الوقت المحدد أقصاه شهر لتصحيح الخطأ او عدم الاتفاق. فلا يجوز ان نبقى على هذا التعنت بعدم تصحيح بسيط في الدستورمن اجل انتظام حياتنا السياسية وتصحيح الآليات الدستورية التي تخضع لها عملية تأليف الحكومة."

وختم بالقول: "نحن نأمل ان نتعلّم من التجارب، فلا تتكرّر، وان شاء الله ان يكون التأليف سريعا مثل التكليف ونرى حكومة قريبا، وسنتكلم اكثر يوم الأربعاء."

 

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