التيار: باسيل كان واضحا بعدم نية التيار تسمية الرئيس ميقاتي ولم يتم البحث في تفاصيل التشكيلة الحكومية

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صدر عن اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

تنفي اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر ما ذكره عدد من وسائل الإعلام عن فحوى الحديث الذي جرى خلال العشاء الذي دعا اليه دولة الرئيس نجيب ميقاتي ليل السبت رئيس التيار النائب جبران باسيل، لجهة مطالبة النائب باسيل بأي أمر يتعلق بتشكيلة الحكومة، وتحديداً وزارة الداخلية.

وتؤكد اللجنة عدم حصول أي لقاء أو إتصال آخر بين الرجلين يوم الأحد. وتشدد على أن النائب باسيل كان واضحاً قبل العشاء وخلاله، أن التيار الوطني الحر ليس في وارد تسمية دولة الرئيس ميقاتي، أو تناول أي حديث معه يتعلق بتشكيلة الحكومة وتفاصيلها.