اليكم نتائج الإستشارات النيابيّة حتى الساعة

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إنطلقت صباح اليوم عند الساعة العاشرة والنصف الاستشارات النيابية الملزمة في القصر الجمهوري في بعبدا، لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة.

وكان رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي أوّل الواصلين، وغادر دون الإدلاء بأي تصريح.

وفي وقتٍ لاحق, وصل الرئيس سعد الحريري وبعد لقائه الرئيس ميشال عون صرّح: "لبنان أمام فرصة اليوم وسميت الرئيس نجيب ميقاتي".

ومن ثمّ وصل رئيس الحكومة الأسبق النائب تمام سلام إلى قصر بعبدا وسمّى الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.

وثمّ بدأ نواب كتلة "المستقبل" بالتوافد إلى قصر بعبدا للمشاركة بالاستشارات النيابية, وبعد لقائهم الرئيس عون صرّح النائب سمير الجسر بإسم "الكتلة": " نسمي الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة".

كما وصل نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي وسمّى الرئيس نجيب ميقاتي.

وبعد حين, وصلت كتلة "الوفاء للمقاومة" إلى قصر بعبدا للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة, وبعد لقائهم الرئيس عون صرّح النائب محمد رعد بإسم الكتلة, معلناً تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة".

ومن ثمّ وصل وفد من التكتّل الوطني إلى قصر بعبدا للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة, وبعد لقائهم الرئيس أعلن النائب طوني فرنجية بإسم التكتل عن تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة.

وفي وقتٍ لاحق, وصل وفد من كتلة اللقاء الديمقراطي, وبعد لقائهم الرئيس عون صرّح النائب تيمور جنبلاط بإسم الكتلة: "سمينا ميقاتي لرئاسة الحكومة ونحن مستعدون لتقديم التسهيلات اللازمة لـ التشكيل".

ومن ثمّ وصل وفد من كتلة "الوسط المستقل" , وأعلن النائب نقولا نحاس بإسم الكتلة عن تسمّية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.

وسمت الكتلة "القومية الاجتماعية" الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.

وبالنسبة لكتلة "اللقاء التشاوري": النائبان عبدالرحيم مراد وعدنان طرابلسي يسمّيان الرئيس نجيب ميقاتي، والنائبان فيصل كرامي والوليد سكرية لم يسمّيا أحداً

ونتيجة الاستشارات النيابية حتى الساعة: 52 صوتًا لـ الرئيس نجيب ميقاتي و 2 لا أحد.