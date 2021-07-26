أبي نصر: مطلوب للبنان رياض صلح ثانٍ

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لمناسبة الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة ، علق رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله ابي نصر، فقال:
مطلوب رياض صلح ثانٍ ليس للطائفة السنية فحسب بل لكل لبنان ،
من أجل إعادة استقلال لبنان كبلد حرّ سيّد مستقل منفتح على الشرق والغرب وأخصّها الدول العربيّة
من أجل النهوض بلبنان في شراكة كاملة ، مخلصة ومتعاونة مع رئاسة الجمهورية وكل مؤسسات الدولة.
من أجل إرساء معادلة الاستقرار والإزدهار في بلد قام على التفاهم العميق بين جناحي لبنان دون استئثار جناح من هنا أو هناك .
واضاف: ليس السنة فحسب هم في حاجة الى رياض صلح جديدًا، بل كل اللبنانيين من كل الطوائف والاتجاهات، لأنه كان وازنًا ومتوازنًا ، وهذا ما نفتقده اليوم.
وختم: عسى أن تفرز الاستشارات، وعملية التأليف، اوزانًا معنويّة واخلاقيّة ذات كفاية، تتسم بالنزاهة ونظافة الكف والعلم، والإرادة الحسنة للنهوض بلبنان مما هو فيه اليوم .