أبي نصر: مطلوب للبنان رياض صلح ثانٍ

A + A -

لمناسبة الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة ، علق رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله ابي نصر، فقال:

مطلوب رياض صلح ثانٍ ليس للطائفة السنية فحسب بل لكل لبنان ،

من أجل إعادة استقلال لبنان كبلد حرّ سيّد مستقل منفتح على الشرق والغرب وأخصّها الدول العربيّة

من أجل النهوض بلبنان في شراكة كاملة ، مخلصة ومتعاونة مع رئاسة الجمهورية وكل مؤسسات الدولة.

من أجل إرساء معادلة الاستقرار والإزدهار في بلد قام على التفاهم العميق بين جناحي لبنان دون استئثار جناح من هنا أو هناك .

واضاف: ليس السنة فحسب هم في حاجة الى رياض صلح جديدًا، بل كل اللبنانيين من كل الطوائف والاتجاهات، لأنه كان وازنًا ومتوازنًا ، وهذا ما نفتقده اليوم.

وختم: عسى أن تفرز الاستشارات، وعملية التأليف، اوزانًا معنويّة واخلاقيّة ذات كفاية، تتسم بالنزاهة ونظافة الكف والعلم، والإرادة الحسنة للنهوض بلبنان مما هو فيه اليوم .