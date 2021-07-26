لقاء حاشد للتيار الوطني الحر في منزل النائب ابي رميا

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عقد النائب سيمون ابي رميا في دارته في اهمج لقاءً حاشداً مع الملتزمين في التيار الوطني الحر في بلدة اهمج.

وخلال اللقاء ألقى ابي رميا كلمة رحب فيها بالحضور قائلاً: "ها نحن اليوم نلتقي سوياً بعد سنتين من الانقطاع بسبب جائحة كورونا، ونستذكر كل من انتقلوا من بيننا بسبب هذه الجائحة، ونتمنى ان نكون قد تخطينا هذه المرحلة السوداء كي نعود الى لقاءاتنا الدورية".

وشدد أبي رميا الى أهمية التكاتف والتضامن في هذه الحقبة الصعبة التي نمرّ بها نتيجة الهجمة الشرسة والخبيثة التي يتعرّض لها رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر مؤكداً ان الملتزمين في التيار يجب ان يكون رأسهم مرفوعاً بسبب تاريخه النضالي المشرّف، حيث لا عمالة ولا عمولة في سجلّه الشريف والنبيل.

ولفت ابي رميا ان على التيار ان يكون رأس حربة في مسيرة بناء الدولة والقضاء على الزبائنية السياسية والفساد المستشري في ادارة الدولة.

ابي رميا اكّد ان مافيا تقاطع المصالح السياسية بين مختلف القوى التي تحكّمت في مفاصل الحياة السياسية منذ اوائل التسعينات لن تستسلم بسهولة وعلينا الصمود والمواجهة من أجل متابعة مسيرتنا الوطنية بالتوازي مع عملية تقييم لكل المراحل التي مررنا بها من اجل تحسين الاداء والنمط داعياً للعودة الى قيم وأصالة التيار.

وفي الختام أكّد ابي رميا على الجهوزية الكاملة للاستحقاقات الوطنية القادمة من خلال التحضيرات الجدية لمواكبة الاجندة السياسية في الفترة المقبلة مثنياً على نشاط التيار في اهمج الذي كان ولا يزال وسيبقى نموذجاً على مستوى التيار في قضاء جبيل وان المشوار الذي بدأناه سنكمله معاً دفاعاً عن شرفنا وكرامتنا ولتحقيق طموحاتنا واحلامنا التي ناضلنا وسنناضل دوماً من أجلها.