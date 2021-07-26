living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقاء حاشد للتيار الوطني الحر في منزل النائب ابي رميا

26
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عقد النائب سيمون ابي رميا في دارته في اهمج لقاءً حاشداً مع الملتزمين في التيار الوطني الحر في بلدة اهمج. 
 
وخلال اللقاء ألقى ابي رميا كلمة رحب فيها بالحضور قائلاً: "ها نحن اليوم نلتقي سوياً بعد سنتين من الانقطاع بسبب جائحة كورونا، ونستذكر كل من انتقلوا من بيننا بسبب هذه الجائحة، ونتمنى ان نكون قد تخطينا هذه المرحلة السوداء كي نعود الى لقاءاتنا الدورية". 
 
وشدد أبي رميا الى أهمية التكاتف والتضامن في هذه الحقبة الصعبة التي نمرّ بها نتيجة الهجمة الشرسة والخبيثة التي يتعرّض لها رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر مؤكداً ان الملتزمين في التيار يجب ان يكون رأسهم مرفوعاً بسبب تاريخه النضالي المشرّف، حيث لا عمالة ولا عمولة في سجلّه الشريف والنبيل.
 
ولفت ابي رميا ان على التيار ان يكون رأس حربة في مسيرة بناء الدولة والقضاء على الزبائنية السياسية والفساد المستشري في ادارة الدولة.
ابي رميا اكّد ان مافيا تقاطع المصالح السياسية بين مختلف القوى التي تحكّمت في مفاصل الحياة السياسية منذ اوائل التسعينات لن تستسلم بسهولة وعلينا الصمود والمواجهة من أجل متابعة مسيرتنا الوطنية بالتوازي مع عملية تقييم لكل المراحل التي مررنا بها من اجل تحسين الاداء والنمط داعياً للعودة الى قيم وأصالة التيار.
 
وفي الختام أكّد ابي رميا على الجهوزية الكاملة للاستحقاقات الوطنية القادمة من خلال التحضيرات الجدية لمواكبة الاجندة السياسية في الفترة المقبلة مثنياً على نشاط التيار في اهمج الذي كان ولا يزال وسيبقى نموذجاً على مستوى التيار في قضاء جبيل وان المشوار الذي بدأناه سنكمله معاً دفاعاً عن شرفنا وكرامتنا ولتحقيق طموحاتنا واحلامنا التي ناضلنا وسنناضل دوماً من أجلها.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout