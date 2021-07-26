رئيس الجمهورية ابلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام رغبة لبنان في التمديد لليونيفيل

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لاكروا أكد للرئيس عون ان الأمم المتحدة ستقف دائما الى جانب لبنان وان عمل اليونيفيل سوف يستمر بتطبيق القرار 1701

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا خلال استقباله له صباح اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان يرغب في التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب من دون أي تعديل في العديد والمهام لما في ذلك من فائدة للمحافظة على الامن والاستقرار في الجنوب. واعرب الرئيس عون عن ارتياحه لاعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة موازنة " اليونيفيل" في 30 حزيران الماضي، لافتا الى انه على رغم التوترات التي تحيط بالمنطقة، ما زالت الحدود الجنوبية تنعم بالاستقرار منذ حرب تموز 2006. ونوه رئيس الجمهورية بالتعاون القائم بين الجيش اللبناني و" اليونيفيل" مجددا ادانته للخروقات الجوية الإسرائيلية لاسيما الأخيرة منها من خلال الغارات التي يشنها الطيران الإسرائيلي ضد الأراضي السورية.

وخلال اللقاء الذي حضره قائد " اليونيفيل" في لبنان الجنرال ستيفانو دل كول والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جوانا رونيسكا، اعتبر الرئيس عون ان مهمة " اليونيفيل" في لبنان هي من المهمات النموذجية، والناجحة على صعيد عمليات حفظ السلام في العالم، مجددا التزام لبنان تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته، داعيا الأمم المتحدة الى الزام إسرائيل بالتقيد به.

وكان السيد لاكروا نقل الى الرئيس عون تحيات الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، وتأكيده ان الأمم المتحدة ستقف دائما الى جانب لبنان وان عمل " اليونيفيل" سوف يستمر بتطبيق القرار 1701 منوها بالتعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية.