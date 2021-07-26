كيف سيكون طقس يوم غد؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع استقرار درجات الحرارة، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة:(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و 32 درجة)

- الطقس المتوقع في لبنان:

الاثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات خصوصا في الفترة الصباحية.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات .

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في بعض المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح احيانا ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة مساء.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا من دون تعديل في درجات الحرارة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.

- الحرارة على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 27 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة.

- الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 40 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:28 درجة

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,44

- ساعة غروب الشمس: 19,44