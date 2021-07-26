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إليكم جدول مواعيد الإستشارات النيابية اليوم

26
JULY
2021
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صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ما يلي:

عطفاً على احكام البنـد /2/ من المـادة /53/ من الدستور، يُجـري فخامـة رئيس الجمهوريـة العمـاد ميشال عون، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيـل الحكومة الجديدة، يوم الاثنين الـواقع فيه 26/7/2021، في القصر الجمهوري في بعبـدا، وفق التالـي:

- دولة الرئيس نجيب ميقاتي (الساعة 10.30)
- دولة الرئيس سعد الدين الحريري (الساعة 10.45)
- دولة الرئيس تمام سلام (الساعة 11.00)
- دولة نائب الرئيس ايلي فرزلي (الساعة 11.15)

1- كتلة تيار المستقبل (الساعة 11.30) تضم النواب السادة:
سعد الدين الحريـري، بهية الحريري، هنري شديد، سمير الجسر، محمد كبارة، هادي حبيش، محمد الحجار، عاصم عراجي، محمد القرعاوي، نزيه نجم، بكر الحجيري، سامي فتفت، طارق المرعبي، وليد البعريني، محمد سليمان، ديما الجمالي، عثمان علم الدين، رولا الطبش.

2- كتلة الوفاء للمقاومة (الساعة 11.45) تضم النواب السادة:
محمد رعد، حسن فضل الله، حسين الحاج حسن، علي عمار، علي فياض، علي المقداد، حسن عز الدين، انور جمعه، أمين شري، حسين جشي، ابراهيم الموسوي، ايهاب حماده.

3- كتلة التكتل الوطني (الساعة 12.00) تضم النواب السادة:
فريد الخازن، طوني فرنجية، اسطفان الدويهي، فايز غصن، مصطفى الحسيني.

4- كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي (الساعة 12.15) تضم النواب السادة:
تيمور جنبـلاط، وائل أبو فاعور، أكرم شهيـب، نعمه طعمـة، بلال عبد الله، هادي ابو الحسن، فيصل الصايغ.

5- الكتلة الوسط المستقل (الساعة 12.30) تضم النواب السادة:
نجيب ميقاتي، نقولا نحاس، علي درويش.


6- الكتلة القومية الاجتماعية (الساعة 12.45) تضم النواب السادة:
أسعد حردان، سليم سعاده، البير منصور.

7- كتلة اللقاء التشاوري الساعة (13,00) تضم النواب السادة:
الوليد سكرية، فيصل كرامي، عدنان طرابلسي، عبد الرحيم مراد.

8- كتلة الجمهورية القوية (الساعة 15.00) تضم النواب السادة:
جورج عدوان، ستريدا طوق، بيار بو عاصي، عماد واكيم، ادي أبي اللمع، شوقي الدكاش، زياد الحواط، جوزاف اسحق، فادي سعد، وهبي قاطيشه، جورج عقيص، قيصر المعلوف، انطوان حبشي، أنيس نصار.

9- النواب المستقلون السادة:

ادي دمرجيان (الساعة 15.20)
نهاد المشنوق (الساعة 15.25)
اسامه سعد (الساعة 15.30)
فؤاد مخزومي (الساعة 15.35)
ميشال ضاهر (الساعة 15.40)
شامل روكز (الساعة 15.45)
جميل السيد (الساعة 15.50)
جهاد الصمد (الساعة 15.55)
جان طالوزيان (الساعة 16.00)

10- كتلة التنمية والتحرير (الساعة 16.15) تضم النواب السادة:
دولة الرئيس نبيـه بـري، أنور الخليل، أيوب حمـيّد، علي بزي، علي حسن خليل، علي خريس، علي عسيران، غازي زعيتر، ميشال موسى، هاني قبيسي، ياسين جابر، قاسم هاشم، عناية عز الدين، محمد خواجه، فادي علامة، محمد نصر الله، ابراهيم عازار.

11- تكتل لبنان القوي (الساعة 16.35) تضم النواب السادة:
جبران باسيل، ابراهيم كنعان، الان عون، حكمت ديب، زياد أسود، سيمون ابي رميا، نقولا صحناوي، الياس بو صعب، روجه عازار، اسعد درغام، سليم خوري، ادكار طرابلسي، مصطفى حسين، انطوان بانو، جورج عطاالله، ادكار معلوف، سليم عون.

- كتلة نواب الأرمن تضم النواب السادة:
أغوب بقرادونيان، هاكوب ترزيان، الكسندر ماطوسيان.

- كتلة ضمانة الجبل تضم النواب السادة
طلال ارسلان، ماريو عون، فريد البستاني، سيزار أبي خليل.

 

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