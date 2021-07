عناوين الصحف ليوم الأثنين 26 تموز 2021

A + A -

الأخبار: «بَيعة» الكاظمي - بايدن للعراقيين: الاحتلال يتحوّل... ولا ينسحب

التيار يحذّر من «النوايا الخبيثة» وراء التسمية: لا مشاركة ولا ثقة | تكليف ميقاتي اليوم... والتأليف مفتوح؟

ديوان المحاسبة: غرامات بحق نجّار وفنيانوس لهدرهما المال العام

الديار: عون ودّع الحريري دون ندم... واستقبل ميقاتي بصفاء القلب

الرئيسان عون وميقاتي سيؤلّفان الحكومة لأنهما يعرفان أن الفشل كارثة كبرى

الدولار انخفض الى 17.800 ليرة أي بنسبة 4 آلاف وخمسمائة ليرة في ساعات





نداء الوطن: "عشاء ودود" بين ميقاتي وباسيل... و"حزب الله" يبارك التسمية

التكليف الثالث: "تجريب المجرّب"!



اللواء: الكتل تطوّق الاعتراض علی ميقاتي.. والتسمية تتخطى الـ70 نائباً

الداخلية عقدة العقد بين الرئيس المكلف وباسيل.. والعهد بين المراسيم أو المطالبة باستقالته

البناء: ميقاتي رئيساً مكلّفاً بعتبة الـ 70 صوتاً… بعد اجتماعات مع الكتل وترشيح الرؤساء السابقين / مسودة الـ24 وزيراً أساس الحكومة… والوزيران المسيحيان مقابل وزيرَيْ اللقاء التشاوريّ / الدولار إلى 17 ألفاً وقد يلامس الـ 15 ألفاً… والاتفاق النفطيّ مع العراق نموذج قابل للتعميم /





النهار: "ميقاتي الثالث"... هل يخرق التعطيل؟





الجمهورية: عون وميقاتي: التعاون ممكن

الداخلية تمنع التأليف



the daily star: Mikati set to be named PM after ex-premiers' backing



l'orient le jour: Nagib Mikati assuré d’une majorité pour être désigné aujourd’hui

Le député de Tripoli s’engage sur une voie minée, mais avec une feuille de route bien précise.