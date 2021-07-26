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عناوين الصحف ليوم الأثنين 26 تموز 2021

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الأخبار: «بَيعة» الكاظمي - بايدن للعراقيين: الاحتلال يتحوّل... ولا ينسحب

التيار يحذّر من «النوايا الخبيثة» وراء التسمية: لا مشاركة ولا ثقة | تكليف ميقاتي اليوم... والتأليف مفتوح؟
ديوان المحاسبة: غرامات بحق نجّار وفنيانوس لهدرهما المال العام

 

 

 

الديار: عون ودّع الحريري دون ندم... واستقبل ميقاتي بصفاء القلب
الرئيسان عون وميقاتي سيؤلّفان الحكومة لأنهما يعرفان أن الفشل كارثة كبرى
الدولار انخفض الى 17.800 ليرة أي بنسبة 4 آلاف وخمسمائة ليرة في ساعات

 

 



نداء الوطن: "عشاء ودود" بين ميقاتي وباسيل... و"حزب الله" يبارك التسمية
التكليف الثالث: "تجريب المجرّب"!

 

 

 


اللواء: الكتل تطوّق الاعتراض علی ميقاتي.. والتسمية تتخطى الـ70 نائباً
الداخلية عقدة العقد بين الرئيس المكلف وباسيل.. والعهد بين المراسيم أو المطالبة باستقالته

 

 

 

البناء: ميقاتي رئيساً مكلّفاً بعتبة الـ 70 صوتاً… بعد اجتماعات مع الكتل وترشيح الرؤساء السابقين / مسودة الـ24 وزيراً أساس الحكومة… والوزيران المسيحيان مقابل وزيرَيْ اللقاء التشاوريّ / الدولار إلى 17 ألفاً وقد يلامس الـ 15 ألفاً… والاتفاق النفطيّ مع العراق نموذج قابل للتعميم /

 

 



النهار: "ميقاتي الثالث"... هل يخرق التعطيل؟

 

 



الجمهورية: عون وميقاتي: التعاون ممكن

الداخلية تمنع التأليف

 

 


the daily star: Mikati set to be named PM after ex-premiers' backing

 

 


l'orient le jour: Nagib Mikati assuré d’une majorité pour être désigné aujourd’hui

Le député de Tripoli s’engage sur une voie minée, mais avec une feuille de route bien précise.

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