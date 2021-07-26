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أسرار الصحف ليوم الأثنين 26 تموز 2021

26
JULY
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توجّه الصين الاستثماري نحو أفغانستان وسورية بعد إيران يعني بنظر خبراء أميركيين انتقال الصين الى بناء الحضور الصلب على حساب حصر الاستثمارات في خطة الحزام والطريق بالدول الرمادية التي تتعاون اقتصادياً مع الصين وتستظل سياسياً بواشنطن.


خفايا

قالت مصادر على صلة بمشاورات المسار الحكومي إن الرئيس نجيب ميقاتي الذي حسم تكليفه وضع مهلة شهر كحدّ أقصى لتأليف الحكومة وإذا لم ينجح سيعتذر بعدها وأن هذا يعني وجود مناخ مختلف دولياً وإقليمياً لصالح ميقاتي قياساً بتكليف الرئيس سعد الحريري.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
طرح الرئيس نجيب ميقاتي مجموعة من الضمانات، داخلية وخارجية، مقابل قبوله بالتكليف، بهدف إزالة العقبات والعراقيل التي اعترضت سُبل الذين كُلِّفوا قبله وحالت دون وصولهم إلى شاطئ التأليف بأمان!


غمز
اعتبر سياسي مُخضرم أن توقيع إتفاق النفط مع العراق لتأمين مليون طن فيول لكهرباء لبنان بمثابة إنجاز جديد للواء إبراهيم ورد مباشر على محرضي الحملة الإعلامية التي تعرّض لها مؤخراً!


لغز
يردد قطب سياسي في مجالسه أن رئيس مجلس النواب هو شريك أساسي في قرار نادي رؤساء الحكومة السابقين بتسمية الرئيس ميقاتي في الاستشارات النيابية الملزمة!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

إستغربت أوساط سياسية كلام وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر في العراق لجهة إعطاء الفضل في صفقة النفط العراقي لمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم بحيث ظهر وكأنه ملحق به. وقد تردد ان ثمة طرفاً ثالثاً مخفياً في عقد النفط العراقي سيؤمن وصوله الى لبنان.

 

سألت جهات مراقبة أي نجيب ميقاتي سيكون رئيساً مكلفاً تشكيل الحكومة. ميقاتي 2005 الذي ترأس حكومة الإنتخابات التي نقلت الأكثرية إلى قوى 14 آذار أم ميقاتي 2011 الذي نقل أكثرية 14 آذار إلى "حزب الله"؟

 

يتردد ان مسؤولاً أمنياً اوروبياً لعب دوراً بارزاً في تزكية اسم نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة.

 

 

 

الجمهورية: أسرار

"مسخرة"...

وصف قطب سياسي الدعوات السابقة الى تفعيل حكومة تصريف الأعمال بـ"المسخرة" وتنم عن جهل وغباء فلا سبيل الى ذلك لا بالدستور ولا بالقانون.

 

كيفية التعاطي مع موقف كتلة

يتنازع الحلقة المحيطة بأحد أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة رأيان حول كيفية التعاطي مع موقف كتلة نيابية بارزة من موضوع تكليفه.

 

استحقاق دستوري

لوحظ أن استحقاقاً دستورياً لن يشهد مقاطعة من أي جهة على عكس مرات سابقة.

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