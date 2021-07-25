حمدان: ‏المنكحات السياسية اللبنانية بأعلى مستوياتها التاريخية

غرد العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:
يا شعب لبنان الحبيب ..
زوبعة اعلام واتصالات وكذب ونفاق ..
المنكحات السياسية اللبنانية بأعلى مستوياتها التاريخية ..
حتى الآن اهم لوحة سياسية، منظر الاربعة والسنيورة عم يقرأ قمة الاذلال "حكومة حسب الاصول للمبادرة الفرنسية" ..
والبلد بعهدة المحللين، مع فقدان للبنزين والمازوت والدواء والقمح ..
وفي سياق آخر أضاف: تعشيقاً وتناغماً ..
مع المنكحات السياسية المذهبية الطائفية ..
بلشت المنكحات المافيوزية المالية، بتلاعب بسعر الدولار في المنصات السوداء ..
ومنصة رياض عم بتغطي عمليات ضخمة بتبييض الاموال في مراكز الصرافين الكبيرة ..
عمليات لم للدولار من المواطنين بأسعار متدنية نتيجة البروباغندا المضللة سياسياً ..
وتوجه إلى سعادة القاضي المبجّل علي ابراهيم ..
عم بيوصلولك الجرائم المالية والاجهزة الامنية، شو صاير بهالليل بالمنصات السوداء وبالتلاعب بأسعار صرف الدولار ..
خبروك انه الجمهورية اللبنانية اللي انت فيه قاض مبجل، صارت كازينو كبير داير فيه تشليح المواطنين المرعوبين دولاراتهم ..