حمدان: ‏المنكحات السياسية اللبنانية بأعلى مستوياتها التاريخية

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غرد العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:



يا شعب لبنان الحبيب ..

‏زوبعة اعلام واتصالات وكذب ونفاق ..

‏المنكحات السياسية اللبنانية بأعلى مستوياتها التاريخية ..

‏حتى الآن اهم لوحة سياسية، منظر الاربعة والسنيورة عم يقرأ قمة الاذلال ‏"حكومة حسب الاصول للمبادرة الفرنسية" ..

‏والبلد بعهدة المحللين، مع فقدان للبنزين والمازوت والدواء والقمح ..

وفي سياق آخر أضاف: تعشيقاً وتناغماً ..

‏مع المنكحات السياسية المذهبية الطائفية ..

‏بلشت المنكحات المافيوزية المالية، بتلاعب بسعر الدولار في المنصات السوداء ..

‏ومنصة رياض عم بتغطي عمليات ضخمة بتبييض الاموال في مراكز الصرافين الكبيرة ..

‏عمليات لم للدولار من المواطنين بأسعار متدنية نتيجة البروباغندا المضللة سياسياً ..

وتوجه إلى سعادة القاضي المبجّل علي ابراهيم ..

‏عم بيوصلولك الجرائم المالية والاجهزة الامنية، شو صاير بهالليل بالمنصات السوداء وبالتلاعب بأسعار صرف الدولار ..

‏خبروك انه الجمهورية اللبنانية اللي انت فيه قاض مبجل، صارت كازينو كبير داير فيه تشليح المواطنين المرعوبين دولاراتهم ..