بونات مازوت صادرة عن تيار المستقبل

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صدر عن منسقية بيروت في "تيار المستقبل"، البيان الآتي:

يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لبونات مازوت صادرة عن منسقية بيروت في "تيار المستقبل".

يهم المنسقية أن توضح أنها أمنت ٤٠ طناً من مادة المازوت، للمساعدة في حل أزمة إطفاء المولدات في العاصمة، وتخفيف معاناة أهلها من التقنين القاسي، وقامت بتنظيم آلية لتوزيع بونات ٥٠٠ ليتر، على أصحاب المولدات الذين يغطون أكبر عدد ممكن من مناطق العاصمة، لتشغيل مولداتهم، أكثر وقت ممكن، وبأقل كلفة ممكنة على المواطنين، وذلك بعد قرارهم بإطفائها، اعتراضاً على صعوبة تأمين المازوت للأسباب التي باتت معروفة من الجميع.

وتعتبر منسقية بيروت أن الصور التي يتم تداولها محاولة غير بريئة لاثارة اللغط حول المهمات الاجتماعية التي يتولاها التيار بتوجيه من الرئيس سعد الحريري، وتؤكد أن ذلك لن يثنيها عن مواصلة كل الجهود للوقوف إلى جانب أهلنا الذين يعانون كما كل اللبنانيين من هذه الازمة التي تزداد قساوةً يوماً بعد يوم.