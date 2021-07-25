ما حقيقة ارتفاع تعرفة السرفيس في مناطق الشمال؟

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أصدر نقيبا السواقين في محافظة لبنان الشمالي شادي السيد وسائقي السيارات العمومية في الشمال أحمد خضورة زبيدي بياناً مشتركا جاء فيه: "تلقينا بكثير من الاستهجان ما تروجه وسائل التواصل الاجتماعي من أسعار للنقل وتعرفات السرفيس في مناطق الشمال وبين طرابلس وأقضية الشمال وقراه وبلداته، ويهمنا أن نؤكد أنه لا صحة لهذه المعلومات على الإطلاق ولا يمكننا أن نقبل بها إذا ما اقترحت بتاتاً".



وأضاف البيان: "وفي المناسبة نؤكد أن الجهة المعنية المولجة إصدار أسعار بدل الانتقال في وسائل النقل كافة هي وزارة الأشغال العامة والنقل، بالتنسيق مع اتحادات النقل البري، لذلك ندعو أهلنا لعدم التفاعل مع ما أوردته هذه النشرات المشبوهة، مؤكدين أن أي جديد لم يصدر في هذا الشأن بانتظار القرارات المركزية في العاصمة".