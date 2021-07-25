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الساعات والايام المقبلة من عمر الازمة فاصلة وحاسمة

25
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2021
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مقدمة نشرة الأخبار المسائية - OTV - الاحد 25 تموز 2021


ان تكلف الكتل النيابية رئيس حكومة جديدا بنتيجة استشارات ملزمة يدعو اليها رئيس الجمهورية خطوة اساسية دستوريا وميثاقيا، فكيف اذا كانت البلاد تمر بأزمة وجود كتلك التي نعيشها اليوم على كافة الصعد؟


اما ان يكلف المسؤولون أنفسهم عناء مواجهة الأزمة بجدية، بلا مزيد من اضاعة الوقت بعد التكليف، اي بصريح العبارة، بلا عودة الى البدع الميثاقية والخوارق الدستورية وعجائب المعايير التي اضاعت تسعة اشهر من عمر الوطن وفاقمت المأساة، فهذا اقل الواجب، لأن سواه سيحول حكما دون ولادة الحكومة المنتظرة بفارغ الصبر، لأنه سيكشف مجددا نوايا مبيتة للتعطيل والعودة بالشراكة الوطنية سنوات الى الوراء.


فالمطلوب اليوم كما في كل يوم، حكومة تؤلف وفق الأصول، وتحمل مشروعا انقاذيا يقدر على استعادة الحد الادنى من ثقة الناس بالقدرة على الاصلاح، ذلك انها مفقودة بناء على التجارب السابقة وضائعة انطلاقا من مراجعة السير الذاتية لكثير من المسؤولين.


هل من اسم محدّد تفضّله او ترشحه لتولّي رئاسة الحكومة بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري؟ على هذا السؤال اجاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حديث صحافي امس بالتشديد على ان من واجب النواب ان يختاروا الشخص المناسب، فهذا ليس اختصاصي، قال الرئيس عون، وانا ليس لديّ صوت يُحتسب، وكل ما استطيع قوله في هذا المجال هو انني ادعو النواب الى تحكيم ضمائرهم بعيداً من اي مصالح شخصية.
وعن موقفه من المنظار السياسي حيال اسم الرئيس نجيب ميقاتي، اجاب الرئيس عون: انا جاهز للتعاون مع الرئيس ميقاتي او اي شخصية يسمّيها النواب وليست لديّ أي مشكلة على هذا الصعيد.


وردا على سؤال هل يظن ان تجربته مع ميقاتي ستكون ناجحة اذا تمّت تسميته، اجاب: لمَ لا؟ فالرئيس ميقاتي يجيد تدوير الزوايا، وهو من النوع المتعاون الذي يأخذ ويعطي، وبالحوار الصادق نستطيع أن نعالج اكبر مشكلة… هو يقترب قليلاً وانا اقترب قليلاً، ويمكننا عندها ان نلتقي في المنطقة الوسطى، من غير أن نخالف الدستور والأعراف، خصوصاً انّ تشكيل الحكومة ليس اختراعاً للبارود، وهناك معايير وتوازنات واضحة يجب ان نستند اليها، وبمقدورنا ان نتوافق عليها بسهولة…

في الخلاصة، الساعات والايام المقبلة من عمر الازمة فاصلة وحاسمة، فلنتفاءل بالخير، علنا نجد ما يحيي فينا الأمل ببداية حل ما.

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