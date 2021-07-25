هذا ما جاء في تقرير مستشفى الحريري

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أعلن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجود 4 حالات حرجة من دون تسجيل أي وفيات.

وجاء في التقرير:

- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 350 فحصا.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 22.

- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 4.

- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1211 حالة شفاء.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 4.

- حالات وفاة: 0.

وذكر بأن "مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.



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رقم الواتساب 70056182 ".