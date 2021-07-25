مصلحة الليطاني: رصد أعمال حفر ونقل رمول في جبال الريحان

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أن "فرقها في منطقة داريا التابعة للقطراني في جبال الريحان وضمن نطاق مخفر الريحان، رصدت أعمال حفر ونقل ستوكات رمول في الموقع المستثمر من قبل شخصين، مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد للتعدي على الموارد المائية والبيئية، علما أن المتعديين لم يقوما بتسديد الغرامات المتوجبة عليهما لصالح وزارة المالية عن الاستثمار الجائر من قبلهما للمحافر والمقالع في البقاع الغربي وجبال الريحان والعيشية، وستتخذ المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الاجراءات القانونية الرامية الى ملاحقة المتعدين والمقصرين في منع التعديات".