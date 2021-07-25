المفتي قبلان: لرئيس حكومة إنقاذي يحمي مشروع الدولة وسيادتها

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شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان اليوم، على "الإصرار على حكومة إنقاذ بأولويات معيشية ومالية ووطنية، بعيدا من العشائرية السياسية، في بلد يعدون أيامهم بالرغيف وحبة الدواء وساعة الكهرباء وتنكة البنزين، لذلك المطلوب حكومة إنقاذ لا حكومات متاريس، وبخاصة أن البلد هش للغاية ويعاني تفككا سريعا وانهيارا عموديا، رغم أن خريطة الطريق الدولية لا تريد إنقاذا بل إدارة أزمة، والمشروع الدولي مشروع احتواء للبنان لا الإنقاذ، وصياغة العناوين الآن تدور حول كلفة احتواء البلد لأن كلفة انهيار لبنان كبيرة محليا وإقليميا".

وأضاف "المناخ الدولي لا يريد ليبيا جديدة في لبنان، لكنه يريد لبنان مشلولا على طريقة استهلاك القوة الداخلية، وانتظار المساعدات الدولية توازيا مع تدويل مفاصل حيوية بالبلد لتأكيد الوصاية الدولية غير المباشرة".

وختم بالقول "المطلوب تسمية رئيس حكومة إنقاذي يحمي مشروع الدولة وسيادتها ويعيد الشارع للمؤسسات وليس العكس، ويدرك أن لبنان دولة قبل أن يكون مصلحة دولية، والحجر الأساس يبدأ من رئيس حكومة فوق الطوائف وأكبر من الحسابات الإقليمية والدولية".