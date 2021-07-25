عناوين الصحف ليوم الأحد 25 تموز 2021

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النهار: أحد الفرز ونهاية المناورات قبل اثنين التكليف

الديار: طريق التكليف سالكة لصالح ميقاتي باكثر من 65 صوتاً.. والحزب لم يحسم

باريس ضغطت وبري نشط لتأمين الغطاء... والحريري يُشارك ويُسمّي

مليون طن من النفط العراقي لمساعدة لبنان في تخفيف ازمة الكهرباء

الأنباء الكويتية: باسيل لتشكيل حكومة توحي بالثقة محلياً ودولياً.. واتصالات من حزب الله لإقناعه

ميقاتي في الصدارة.. عون لا يستبعد التعاون معه و«التيار» لن يسميه

الشرق الأوسط: عون لن يؤجل الاستشارات إلا بطلب واضح «لمنع الاستغلال السياسي»

«الوطني الحر»: ميقاتي لديه شبهات فساد وهو مرفوض تماما

الوطن السورية: اجتماع مشترك للهيئتين التنسيقيتين غداً لمتابعة تنفيذ مقررات «مؤتمر اللاجئين» وسوسان لـ«الوطن»: الزخم الروسي في مساعدة سورية لم ينقطع … وفد روسي كبير حطّ في دمشق لتوقيع اتفاقيات وتقديم كل الدعم للدولة السورية