الأنباء الكويتية: ميقاتي في الصدارة...

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بعض ما جاء في مقال عمر حبنجر في الأنباء الكويتية:

عشية الاستشارات النيابية الملزمة، المفترض إجراؤها غدا الاثنين، لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة، مازال اسم رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، الذي عاد من اليونان أمس، في الصدارة.

وقبل عودته، أجرى ميقاتي سلسلة اتصالات دولية وداخلية، خصوصا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ضمن موافقة الرئيس سعد الحريري على تسميته، وحزب الله على عدم معارضته، ويقال ان الحريري التقى ميقاتي في اليونان، علما ان الكلام كان عن لقاء في باريس، ويشترط ميقاتي ان يتم التأليف قبل 4 أغسطس موعد المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني برعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.