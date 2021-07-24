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اقدم مجهولون على متن دراجتين ناريتين على اطلاق النار من رشاشات حربية باتجاه كل من (ط.ع.) و(ع.م.) في منطقة القبة – طرابلس. وقد ادى اطلاق النار الى مقتلهما متأثرين بالرصاص.

وافادت المصادر الميدانية بان اطلاق النار هو عملية قتل عن سابق تصوّر وتصميم في حين رجحت المصادر ان تكون عملية ثأر قديمة.

في المقابل، اقدم مجهولون على اطلاق النار باتجاه مجموعة محلات عند جسر الدباغة رداً على عملية قتل الشخصين ما ادى الى تضرر المحلات.

وقد تم نقل الجثتين الى مستشفى طرابلس الحكومي في حين تشهد المدينة اطلاق رصاص متقطع.