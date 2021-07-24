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وفد مجلس الشيوخ الفرنسي عند ابي رميا في اهمج

24
JULY
2021
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أولم النائب سيمون ابي رميا في منزله في اهمج بحضور النائب ابراهيم عازار، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية في مجلس الشيوخ اللبناني، والنائبين الان عون وطارق المرعبي على شرف وفد مجلس الشيوخ الفرنسي المؤلّف من كريستين لافارد رئيسة لجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية في مجلس الشيوخ الفرنسي وأعضاء اللجنة ريمي فيرو، كسافيه اياكوفيلي ودومينيك استروزي ساسون. وحضر اللقاء الممثّل الشخصي لرئيس الجمهورية في منظمة الدول الفرونكوفونية الدكتور جرجورة حردان.


تناول الحاضرون العلاقة الثنائية التاريخية بين لبنان وفرنسا وأهمية الدور التي تلعبه فرنسا حالياً لمساعدة لبنان للخروج من الأزمة. رئيسة اللجنة الفرنسية اللبنانية في مجلس الشيوخ الفرنسي كريستين لاغارد شكرت النائب ابي رميا على دعوته مشددة على القرار الفرنسي الرسمي بالوقوف الى جانب لبنان في هذه الازمة التي يمر بها.


ومن جهته ألقى النائب ابي رميا كلمة أكد فيها انه على القيادات اللبنانية تحمّل مسؤولياتها ل للخروج من الأزمة، قائلا: "نشكر فرنسا لوقوفها دائماً الى جانب لبنان وهي التي ساهمت في اعادة الامل الى اللبنانيين بعد انفجار بيروت"


وفي النهاية، أكد ابي رميا ان اجتماعات ولقاءات دورية ستعقد بين اللجنتين لمزيد من التعاون والتنسيق.

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