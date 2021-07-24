التجمع الطبي: فقدان الادوية سيزيد الوفيات ومصرف لبنان يتحمل المسؤولية

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اعتبر رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” البرفسور رائف رضا أن “فقدان الدواء سيزيد الوفيات عاجلا أم اجلا، خصوصا عند مرضى الحالات المزمنة والمستعصية، ومن المؤسف والخطير صعوبة واستحالة تأمين البديل، وخصوصا أن انقطاع الدواء عند بعض الحالات سيحدث حالات فقدان الوعي مما يؤدي الى الموت السريع”.



وحمل التجمع الطبي “المسؤولية المباشرة لكل من وزارة الصحة ومستودعات الادوية التي تخزن الدواء وتخفي الفواتير والادوية المدعومة من أجل الاحتكار وكسب المال، على حساب موت المرضى والتحجج وتقاذف التهم”. كما حمّل “مصرف لبنان وحاكمه عدم تأمين المال اللازم لدعم الدواء”.



وأسف أن “تقفل الصيدليات أبوابها أمام المرضى، وهذه مخالفة أخلاقية لدور ومهنة الصيدلة وجريمة موصوفة بحق المرضى، ولا يقبل تبريرها في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية والصحية الخانقة”.